Hackeo masivo afecta las cuentas de Twitter de Elon Musk, Kanye West, Bill Gates

Un hackeo masivo ha afectado las cuentas de varias personalidades en Twitter, entre ellas los multimillonarios Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates y Elon Musk, así como el músico Kanye West, el expresidente estadounidense Barack Obama, el exvicepresidente Joe Biden, y el exalcalde de Nueva York Mike Bloomberg.

Los mensajes publicados en la red social por los hackers contenían una propuesta para que las personas suscritas a los perfiles de los afectados transfirieran bitcoins a una cuenta especificada. Haciéndose pasar por esas personas, los piratas informáticos prometían duplicar la cantidad transferida. Según la agencia Bloomberg, los hackers lograron recaudar ya 55 mil dólares.

Más tarde, los mensajes han sido eliminados. Se informa que las cuentas de Apple y Uber también han sido atacadas. Además, después del hackeo, todos los tuits anteriores de la cuenta oficial de Apple han desaparecido. Un portavoz de Twitter dijo que la compañía está investigando el problema.

“Somos conscientes de un incidente de seguridad que afecta cuentas en Twitter. Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Ofreceremos actualizaciones a todos en breve”, escribió la cuenta oficial de ayuda de Twitter.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.