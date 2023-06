Hallan cadáver con 18 impactos de bala en Huaquechula

Con al menos 18 impactos de bala fue hallado el cadáver de un hombre junto a unos campos de cultivo, en el municipio de Huaquechula.



Este miércoles la radioperadora del 911 recibió una llamada por parte de unas personas que transitaban sobre el camino de la junta auxiliar Tezonteaopan.



La gente le dijo que un hombre estaba tirado y sin movimiento junto a unos campos de cultivo.



Por lo anterior, la funcionaria envió a unos paramédicos, quienes lo revisaron y determinaron que no tenía vida. Asimismo, los rescatistas detallaron que al menos tenía 18 impactos de arma de fuego.



Al lugar también acudieron los elementos de la Policía Municipal, quienes no permitieron el paso a los pobladores y no identificaron a la víctima como vecina del lugar.



Por su parte, los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.

#Seguridad 🚓 Hallan con al menos 18 impactos de bala el cadáver de un hombre a un costado de unos campos de cultivo, en el municipio de #Huaquechula.



Vía: @andryes10 pic.twitter.com/PxBOLSnhU0 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 14, 2023





Posteriormente, le pidieron al personal forense que llevará el cuerpo del fallecido al anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.



Asimismo, las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación para determinar el móvil del homicidio que habría sido un ajuste de cuentas entre integrantes de grupos delictivos.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal