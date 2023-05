Hallan cadáver con el tiro de gracia en Huaquechula

Con el tiro de gracia fue hallado el cadáver de un joven sobre un paraje, en el municipio de Huaquechula.



Como es su paso para dirige a sus domicilios, personas transitaban este fin de semana sobre el camino de terracería de la junta auxiliar Soledad Morelos.



Cuando pasaron por el paraje Ex Hacienda Acocoto, vieron tirado a un joven, de unos 25 años de edad. Al percatarse que tenía sangre en la cabeza y que no se movía, la gente marcó al 911, lo cual movilizó a unos paramédicos. A su llegada, revisaron al joven e indicaron que no tenía vida.



Además, señalaron que la sangre en la cabeza era a consecuencia de un balazo. En consecuencia, los policías municipales resguardaron la zona hasta la llegada de las autoridades ministeriales.



Tras realizar las primeras diligencias, determinarán que el lugar del hallazgo no correspondía al de la ejecución porque no encontraron ningún cartucho percutido.



Posteriormente, las autoridades llevaron al anfiteatro el cuerpo de la víctima de unos 1.75 metros de altura, quien vestía pants negro, playera azul y camiseta de tirantes azul cielo.



Asimismo, abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal