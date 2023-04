Hallan cadáver con impactos de bala en ex hacienda en Izúcar

El cadáver de un sexagenario fue hallado con impactos de bala junto a una ex hacienda, en el municipio de Izúcar de Matamoros.



Como querían cortar paso para llegar a sus terrenos de cultivo, unos campesinos cruzaron por el camino que conduce a Atzala.



Al llegar a la Ex Hacienda Colón, vieron que estaba tirado un hombre, de unos 66 años de edad.



Por lo anterior, los trabajadores del campo se acercaron para ver si respiraba o se movía.



Como el sexagenario no lo hacía, marcaron a las autoridades, por lo que unos paramédicos acudieron en primera instancia e indicaron que no tenía vida.



Además, los rescatistas señalaron que presentaba impactos de arma de fuego. En consecuencia, los elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona con cintas para evitar el paso de los curiosos.



Por su parte, los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.



Posteriormente, llevaron al anfiteatro el cadáver de la víctima en calidad de desconocido y dieron inicio a la carpeta de investigación correspondiente para determinar el móvil del homicidio.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal