Hallan cadáver con signos de violencia Huachinango

El cadáver de un hombre fue hallado con huellas de violencia, en el municipio de Huauchinango que es uno de los diez pueblos mágicos de la entidad.



Pobladores vieron tirada a la víctima cuando pasaron este lunes por la junta auxiliar Tenango de Las Flores.



Como le hablaron y no se movía, las personas le hablaron al número de emergencias y auxilio del 911.



En consecuencia, unos paramédicos acudieron a bordo de una ambulancia.

A su llegada, revisaron al hombre e indicaron que no tenía signos vitales.



Además, los rescatistas detallaron que tenía signos de violencia, por lo que los policías municipales acordonaron la zona.



Cuando llegaron, los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de realizar las diligencias del levantamiento de cadáver de la víctima, quien no fue identificada.



Posteriormente, llevaron el cuerpo al anfiteatro y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del homicidio.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

