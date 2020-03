Hallan cadáver dentro de un tambo en colonia Los Remedios

Por Andrés Sánchez

Dentro de un tambo metálico fue hallado el cadáver encobijado de una persona, en el Barrio de Los Remedios de la capital poblana.

Vecinos caminaban esta mañana sobre la calle 10 Oriente, según las primeras investigaciones, al llegar a la altura del inmueble 1609, observaron un tambo metálico en medio de la cinta asfáltica con una persona adentro.

Por lo anterior, le dieron aviso al número de emergencias del 911, lo cual movilizó a elementos policiacos y paramédicos.

Los rescatistas indicaron que la víctima, quien no ha sido identificada no tenía vida, pero no indicaron si tenía heridas de algún tipo de arma.

