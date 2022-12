Hallan cadáver en barranca entre Puebla y Amozoc

El cadáver de una persona fue localizada al fondo de una barranca, en los límites de Puebla y Amozoc.



Personas transitaban este domingo a un costado de la carretera que conduce a Santa Cruz Alpuyeca.



En la zona limítrofe de Puebla y Amozoc, vieron que una persona estaba tirada al fondo de una barranca.



Como no se movía, la gente marcó al número del 911 y acudieron unos agentes policíacos.



A su llegada, indicaron que la persona no tenía vida, aunque no especificaron si era hombre o mujer.



En consecuencia, los uniformados resguardan el perímetro de la barranca.



Cuando lleguen, las autoridades ministeriales se encargarán de realizar el levantamiento de cadáver de la víctima.



Posteriormente, llevarán el cuerpo al anfiteatro local para determinar si murió a consecuencia de una caída accidental o si se trató de un homicidio.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal