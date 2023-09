Hallan dos cadáveres en distintos municipios poblanos

Los cadáveres de dos hombres fueron hallados la madrugada de este jueves con múltiples impactos de arma de fuego, en distintos puntos de la entidad.



En el primer caso, policías municipales realizaban un recorrido de vigilancia por el municipio de San Martín Texmelucan.



En ese momento, recibieron una llamada por parte de la radioperadora del 911, quien les dijo que unas personas reportaron a un hombre tirado en la colonia San Damián.



Por lo anterior, los uniformados se movilizaron al lugar. A su llegada, indicaron que no tenía vida el hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado.



Asimismo, los policías municipales detallaron que tenía múltiples balazos, varios de ellos en la cabeza.



En el segundo caso, los vecinos vieron a un sujeto tendido sobre los campos de la junta auxiliar Tlaltenago, en el municipio de Chiconcuatla ubicado en la sierra norte.



Como vieron que tenía sangre, las personas les dieron aviso a las autoridades de seguridad.



Unos paramédicos revisaron al hombre e indicaron que no tenía signos vitales.



Asimismo, los rescatistas detallaron que tenía diversas heridas de arma de fuego en distintos partes.



Por lo anterior, los policías municipales acordonaron ampliamente la zona. Las autoridades ministeriales se movilizaron a ambos puntos para llevar a cabo la primeras diligencias.



Posteriormente, llevaron al anfiteatro los cuerpos de las víctimas y abrieron las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer lo dos homicidios que habrían sido ajustes de cuentas.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal