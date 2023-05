Hallan sin vida a guardia dentro de panteón de Cholula

Un guardia ciudadano que se encontraba en su día de descanso fue encontrado sin vida al interior de un panteón, en el municipio de San Pedro Cholula.



Este miércoles un grupo de personas acudieron al campo santo San Bartolomé Zapotecas de la junta auxiliar San Sebastián Tepalcatepec.



Mientras le colocaban flores a las tumbas de sus seres queridos, vieron que un hombre estaba tirado. Como no se movía, la gente marcó al 911, por lo que acudieron unos paramédicos de la Unidad de Protección Civil Municipal.



A su llegada, revisaron al hombre que estaba boca abajo e indicaron que no tenía vida. Asimismo, los rescatistas detallaron que no tenía signos de violencia.



Posteriormente, cubrieron el cuerpo del fallecido, quien se desempeñaba como guardia ciudadano, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula, quien no reveló su identidad.



Tras realizar el levantamiento de cadáver, las autoridades ministeriales lo llevaron al anfiteatro para practicarle la necropsia y determinar la causa de su muerte.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal