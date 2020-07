Hamilton y otros pilotos se arrodillan contra el racismo en Austria

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo de Fórmula Uno, y otros pilotos, como el holandés Max Verstappen (Red Bull) se arrodillaron en contra del racismo en la parrilla de salida del Gran Premio de Austria, la primera carrera del Mundial, que se disputa este domingo en el Red Bull Ring de Spielberg.

Hamilton, que lució una camiseta con el lema “Black Lives Matter”, que ganó protagonismo mundial a raíz del brutal asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis (Minesota, EU), encabezó la acción, secundado por aproximadamente la mitad de la parrilla.

End Racism.



One cause. One commitment.



As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ