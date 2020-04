Hay 600 mil adultos mayores en riesgo por Covid-19 en Puebla

Por Roberto Castillo

Más de 600 mil personas mayores de 60 años viven en la entidad poblana y están en riesgo de contagio de coronavirus, pues estadísticamente son los más vulnerables, concluyó una investigación de Oro Noticias.

Cabe destacar que una parte de ellos vive en asilos privados que toman las medidas necesarias para su cuidado, pues solo ingresa el personal médico y de asistencia, así como familiares, por lo que la Secretaría de Salud Federal recomienda: no automedicarse, no usar antibióticos que no hayan sido recetados posterior a una valoración médica y evitar tocarse la cara.

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y al Sistema DIF, en el estado existen 189 instituciones que atienden 11 mil sexagenarios entre albergues, clubes, residencias y estancias de día, de las cuales las últimas no están operando por la contingencia sanitaria.

En la capital poblana, el instituto que más reúne es la “Casa del Abue”, pues asisten en promedio 850 personas cada día a diversos talleres, actividades deportivas, recreativas y culturales. También reciben servicios médicos como geriatría, estomatología, fisioterapia, laboratorio, medicina general y urología.

El inmueble, así como 189 estancias de día, cerraron sus puertas de manera provisional hasta el 20 de abril, aunque la fecha sigue avaluándose por las autoridades competentes.

Te recomendamos