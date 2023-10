Hay entendimiento con normalistas de Teteles: SEP

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, Isabel Merlo Talavera aseguró que hay entendimiento entre la administración estatal y estudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo.

Tras la protesta que realizaron las jóvenes en la sede de la dependencia en la que realizaron pintas y quemaron un colchón, la funcionaria dijo que las demandas de las normalistas son legítimas.

Entre las quejas expuestas por las normalistas, Isabel Merlo apuntó inconveniencias en la comunicación institucional, la cual -dijo- debe ser fluida y permanente con el cuerpo directivo, por lo que “ya se tomaron algunas decisiones”, aunque no precisó si hubo relevos como solicitaban las estudiantes.

Aseguró que el diálogo inició con ellas no porque la tarde del martes se hubieran manifestado, si no que ya se trabajaba en la conciliación con las alumnas, a quienes rechazó se haya despreciado.

“(¿Se les ha despreciado?) No, absolutamente no, son alumnas inquietas como todos hemos sido en esa etapa estudiantil (…) es una lucha legítima todavía no se concluye esta mesa de negociación, estamos en avance, pero en realidad ha habido entendimiento”, declaró.

Aunque descartó una denuncia por los actos de vandalismo en la sede del SEP, comentó que se debe normar y orientar las acciones que realizan para manifestar sus inconformidades.

Sobre este tema, el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón manifestó en sus redes sociales el compromiso y voluntad del Gobierno de Puebla pata dar seguimiento a las peticiones de las normalistas, pues luego de pasar varias horas dialogando se logró la firma de acuerdos y compromisos, los cuales no se han detallado.

