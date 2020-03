Hay que estar informados ante la llegada del Covid-19 a Puebla: investigadora de la BUAP

Por Redacción

Ante la presencia del primer caso positivo confirmado de coronavirus (Covid-19) en Puebla, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de la BUAP señaló que en este momento la responsabilidad de todos es extremar medidas de higiene y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El Covid-19 -que puede causar fiebre, tos y problemas respiratorios que desarrollan en la mayoría de los casos hacia el quinto día de contagio, pero también hay casos asintomáticos- es una enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia que se está extendiéndose por todo el mundo y hasta este lunes 9 de marzo había afectado a más de 111 mil personas y causado la muerte de más de 3 mil 800 en todo el mundo.

“Es una pandemia y tenemos que estar alertas. No caer en el pánico, ni en la confianza excesiva, porque los mexicanos somos muy dados a no tenerle miedo a la enfermedad y este no es el caso. Todos los virus son impredecibles por su fácil capacidad para mutar. Lo mejor es que estemos prevenidos y alertas”, expresó.

La investigadora hizo hincapié en que sin ánimo de crear alarma, la sociedad poblana debe mantenerse alerta, pues al detectarse un caso como positivo en Puebla, el riesgo ya no solo está entre las personas que han viajado a otros países, sino con las que ha mantenido contacto el paciente, sobre todo si se toma en cuenta que es asintomático.

“Esa es la alarma y preocupación que todos tenemos, no es el que está enfermo, sino el que se ve sano, pero que puede tener el virus y estarlo trasmitiendo. En esta etapa estamos como en la transición o acercándonos de una manera muy rápida a ese proceso donde tengamos ya casos domésticos, casos que se originaron aquí porque alguien viajó y pudo ser un portador asintomático”.

Con lo que se conoce de la secuenciación del virus, este está mutando y son diferentes la cepa china de la que circula en Italia, o la cepa brasileña. “Ahora todos debemos ser conscientes y responsables. Las primeras medidas son las que hemos emitido sobre la higiene, que nos ayudarán mucho. Las siguientes son, si estamos enfermos, no salir de casa y estar pendientes de cómo evoluciona la enfermedad”, expresó.

Te recomendamos: