Hechos en Xonacatepec y Xoxtla no tienen relación: SSP

Aunque son hechos que no están relacionados, los aditamentos y modus operandi de los sujetos que privaron de la libertad a Juan N. alias “El Nacato” presunto narcomenudista en Xonacatepec, son similares a los de delincuentes que se enfrentaron con policías estatales en Xoxtla, en agosto pasado.



Así lo manifestó el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, quien afirmó que la violencia que se ha registrado en los últimos meses en la entidad tiene que ver con el robo de gas LP; además que los delincuentes estarían adoptando conductas para generar más impacto en su objetivo, así como en la ciudadanía.



“Sí nos genera un tipo de referencia y es muy similar a las detenciones que hemos hecho con anterioridad, es muy similar por cuanto hace al (uso de) chaleco con placas balísticas muchas de ellas ya caducadas (…) es un modus operandi que quizá puedan adoptar algunas personas para generar más impacto (…) nosotros vamos a buscarlos y a detenerlos”, declaró.



No obstante, dijo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) seguirá trabajando para dar con los responsables y detenerlos, tal como ocurrió tras el enfrentamiento de Xoxtla, donde uno de los delincuentes fue abatido y ocho más fueron detenidos.



“Lo menciono no porque tengan relación, sino porque el hecho de que quede videograbado tiene como consecuencia inmediata que el Estado va a actuar y dar resultados como los que se han obtenido: detenciones oportunas”, apuntó.



Y es que, en el video del “levantón” de El Nacato se observa a un grupo de más de cinco personas, con uniforme y equipo táctico, portando armas largas con las que realizaron algunas detonaciones para evitar que los vecinos salieran de sus domicilios.



Cruz Luna refirió que en Xonacatepec existe una disputa entre personas que se dedican a actividades ilícitas como el robo de gas LP, además que Juan N. no se conducía de manera correcta en la sociedad.



En ese sentido, afirmó que “mucha” de la violencia que se ha registrado en los últimos meses en la entidad tiene que ver con el robo de gas LP, pues pese a que se realizan detenciones los presuntos delincuentes logran su libertad debido a “lagunas” legales o administrativas, generando una lucha constante sobre el dominio de este mercado ilícito provocando violencia y la muerte de personas dedicadas a dicha actividad.

Reactivan grupo de reacción inmediata

El encargado de la Seguridad Pública reconoció que éste tipo de hechos genera a las autoridades “una alerta”, por lo que se están preparando, ya que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reactivó el Grupo de Fuerza Especial de Reacción Inmediata.



Además, adelantó que adquirirán un par de vehículos blindados y se modernizarán las unidades de éste tipo que ya tiene la SSP, así como el equipamiento de dicho grupo táctico que también realizará operativos aéreos.



Hay que mencionar que, en noviembre de 2022, el exgobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta determinó la desaparición de la entonces Unidad Mixta de Reacción Inmediata (UMIR), pues señaló que estaba integrada por policías estatales que han sido identificados con prácticas ilegales.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal