Héctor Sánchez pide combatir los males endémicos de la abogacía

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez llamó a quienes ejercen la abogacía a enfocarse en la tarea de combatir los males endémicos en este sector: la corrupción, el abuso y la arbitrariedad.



En el marco del Día del Abogado, el magistrado indicó que los profesionales de ésta área deben ser su propios jueces y buscar consolidar un sistema político y jurídico que tienda a rescatar y preservar la dignidad humana.



Asimismo, destacó que deben ser impulsores de la transformación para construir una verdadera democracia y justicia social.



“A quienes estamos en el servicio público vayamos más allá de lo cómodo esforzándonos en llevar los servicios públicos a quienes menos tienen acceso a ellos se trata de acercar la justicia, darles visibilidad”, expresó.



Señaló que quienes no acepten que el servicio público ya cambio, deben hacerse a un lado, pues es necesario recuperar la confianza en las instituciones, en el derecho y en las personas.



“Hasta que no llevemos justicia a los sectores vulnerables seremos siendo una sociedad desigual, injusta y que no ha cumplido con una democracia total“, apuntó.



Por último, recalcó que cada uno de los abogados tiene la oportunidad de seguir transformando a Puebla.

Abogados deben recuperar su formación de origen: Barbosa

En su intervención, el gobernador Miguel Barbosa Huerta subrayó que las escuelas de derecho y profesionales del rubro deben reencauzar y recuperar la formación de origen con el propósito de coadyuvar y asegurar a la sociedad el acceso a la justicia.



Señaló que la masificación de instituciones dedicadas a la formación de abogados es un riesgo pues aligera los valores éticos, por ello pidió a quienes ejercen esa profesión en el servicio público no deformar la Ley.



También reiteró que con el incremento de presupuesto al Poder Judicial se tendrán 10 nuevas sedes en Puebla, a fin de garantizar el acceso a la procuración de justicia en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Pérez Leal

