Hermana de Cecilia Monzón pide que responsables sean sentenciados

Después de la aprehensión del ex candidato al gobierno de Puebla, Javier N, Helena Monzón, pidió que las personas detenidas por el feminicidio su hermana de la activista Cecilia Monzón sean sentenciados y reciban condena máxima para que el crimen no quede impune.

Esto, durante la manifestación organizada por activistas frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes reprodujeron el audio de Helena, quien se disculpó por no estar presente, ya que había sido notificada de varias detenciones relacionadas con el asesinato de su hermana.

“Hoy luchamos gritando justicia por Cecilia, pero no es este el único elemento que reivindicamos, reivindicamos el debido proceso y las garantías procesales y una fiscalía que proteja los intereses de las mujeres. Reivindicamos que el debido proceso lleve, no meramente a detenciones puramente verbales, pedimos condenas máximas, dentro de lo que cabe en el Código Penal del Estado de Puebla, pedimos que no haya detenciones que no lleven a condenas”, dijo.

#ENTERATE Durante una #manifestación pacífica afuera de la @FiscaliaPuebla, Helena Monzón, hermana de #CeciliaMonzon, a través de un audio confirma la #detención de varios implicados por el #feminicidio de la activista y abogada.



Vía @EsImagen pic.twitter.com/OpGQeTUqA3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 7, 2022

La también abogada reiteró que continuarán con el apoyo a víctimas de violencia como lo hacía su hermana, pues consideró que su fallecimiento no termina con la lucha que llevaba la activista contra agresores de mujeres.

“Insisto, el fallecimiento de mi hermana no compra el silencio de su voz, comporta que el ruido lo tengamos que hacer otras, pero las mujeres mexicanas cuentan ahora con un ejército que reivindicar sus derechos, cuentan con más de una defensora (..?) justicia para Cecilia es por y para las mujeres”, agregó.

Las manifestantes colocaron cruces rosas, veladoras y fotografías de Cecilia Monzón con frases para pedir justicia como “Que tiemble el Estado, ¡Justicia para Ceci”.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Pérez Leal