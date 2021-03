Hermana de Claudia Rivera deja “aventado” el DIF Municipal

Por Itzeli Zamora

Mayte Rivera Vivanco renunció al la presidencia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familias (SMDIF), pues buscará una diputación federal en el próximo proceso electoral.

La ex funcionaria indicó que presentó su renuncia al cargo desde el pasado 26 de febrero de este año. Hasta el momento, la Comuna no ha nombrado a un encargado de despacho para estar al frente de la dependencia municipal.

Cabe destacar que otros cinco funcionarios de primer nivel dejaron la gestión pública para buscar un cargo público en los comicios electorales del 6 de junio, entre ellos están René Sánchez Galindo, ex secretario de Gobernación Municipal; Leobardo Rodríguez, ex titular de Administración Municipal; Liza Aceves, ex secretaria del Ayuntamiento; Eduardo Covián Carrizales, ex secretario de Movilidad y Sol Cortes Bautista ex titular del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla.

Así como cuatro regidores del Cabildo que se separaron de sus cargos para aspirar a una diputación federal, quienes son Edson Cortés Contreras, José Luis González Acosta, Iván Herrera Villagómez e Iván Camacho; mientras Rosa Marquéz Cabrera dejó su cargo para contender por la presidencia municipal de Puebla.

