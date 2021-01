Hermano del presunto feminicida de Paulina Camargo presenta queja ante CDH

Por Redacción

La Fiscalía General del Estado de Puebla dio respuesta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la recomendación derivada de la queja presentada por el hermano de José María N., quien permanece en prisión ante la investigación sobre la desaparición y privación de la vida de la víctima Paulina en el año 2015.

La recomendación fue aceptada parcialmente porque no se violentaron los derechos humanos del quejoso y únicamente se aceptó continuar con la capacitación para el personal en lo relativo a respeto y protección a los derechos humanos, toda vez que ésta es una acción continua, descrita en la ley y parte sustantiva en el plan de trabajo de la Fiscalía. De igual forma, se aceptó dar vista a la Visitaduría para que se investigue la posible existencia de faltas administrativas del personal de la institución en el presente caso.

Las recomendaciones que no fueron aceptadas fueron las de brindar atención psicológica al quejoso, porque no ha ejercido dicho derecho, no obstante, esta posibilidad se encuentra abierta a voluntad del solicitante en cualquier momento.

Que la agente del Ministerio Público a cargo de la investigación se conduzca conforme a derecho, recomendación que no se acepta porque la investigación se ha conducido y se seguirá de manera diligente, científica, seria, pormenorizada e imparcial y en estricto apego a los derechos humanos del denunciante.

Por último, no se aceptó la emisión de una circular que regule la actuación de los servidores públicos de la Fiscalía con apego al derecho internacional de los derechos humanos, en virtud de la preexistencia en el marco legal vigente de dichas obligaciones.

