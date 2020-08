Hidden Porton, New Lion y Warrior, checa los memes que deja error de Sectur

Por Redacción

Las situaciones embarazosas continúan para la Secretaría de Turismo (Sectur). No conforme con la desafortunada campaña de promoción realizada para Acapulco, ahora la dependencia se vuelve tendencia por un error de traducción por demás visible del nombre de estados y ciudades del país.

Ante esta nueva “puntada” de la Sectur, los memes no se hicieron esperar:

#VisitMexico @SECTUR_mx Mapa de los Estados de México, en inglés Warrior New Lion etc. pic.twitter.com/NGdy28IQcK

Clases de inglés con la @SECTUR_mx



Warrior — Guerrero

New Lion — Nuevo León

Little jump — Saltillo

Toad bread — Zapopan

Water Hot — Aguascalientes

Stone Black— Piedras Negras

The Peace — La Paz

Gentleman — Hidalgo

Does not exist — Tlaxcala