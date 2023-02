Hidrógeno verde, un camino a solucionar contaminación: Egresada UDLAP

“El hidrógeno verde es parte de la solución contra el cambio climático y la contaminación”, aseguró Gina Elisa Lagunes Díaz, directora de la Oficina de Hidrogeno Germano-Nigeriana y egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), quien además expuso que para llegar a este resultado se necesitan de diversas medidas, generar recursos y cooperación.

El hidrógeno verde es un combustible producido a partir de energías renovables y agua, que a través de él se puede generar amoniaco, Diesel o metanol; así lo aseguró la Lic. Lagunes Díaz en una entrevista. Durante ella, aseguró que su uso podría ser el comienzo de la transición energética y parte de las soluciones del cambio climático, “porque al quemar el hidrógeno verde se genera agua y calor, entonces es lo que se necesita para llegar a la neutralidad de carbono y la reducción de emisiones”, explicó.

Sin embargo, para acceder a dicha neutralidad se requiere de una mescolanza de medidas, empezando por la eficiencia energética (capacidad de tener mayor rendimiento utilizando los menores recursos energéticos posibles), explicó la ingeniera química por la UDLAP. Asimismo, se necesitarán grandes cantidades de hidrógeno verde, siendo Nigeria una potencial nación para ser exportadora en el futuro, tanto por sus recursos como la magnitud en su continente.

“Nigeria es el país más poblado de toda África, con alrededor de 250 millones de habitantes; (el cual) tiene problemas energéticos grandes, el 60 por ciento de la población no tiene acceso a la electricidad y de los que tenemos el suministro es muy deficiente, se corta la luz varias veces al día, entonces dependemos de generadores de Diesel lo cual es muy contaminante, caro y un gran lastre para la industria privada”, señaló.

Ante esta situación, Alemania ha reconocido la importancia de apoyar el desarrollo de Nigeria y la Lic. Gina Elisa Lagunes tiene un rol importante como directora de la Oficina de Hidrogeno Germano-Nigeriana para facilitar este diálogo político entre ambas naciones. “Alemania reconoce la importancia de apoyar el desarrollo de Nigeria y por eso la cooperación alemana tiene que ser una de las acciones más importantes en el mundo”, agregó.

Por otro lado, la egresada de la Universidad de las Américas Puebla aclaró que la transición hacia las energías verdes no se dará al 100 por ciento, pues hay una porción del consumo que no se puede suministrar con energías renovables, por ejemplo, la aviación de larga distancia o buques trasatlánticos que no pueden funcionar con luz. “Un avión que vuele entre México y Europa no puede tener una batería, porque cuesta demasiado; (tampoco) el transporte marítimo de larga distancia, no es conveniente poner sitios de carga de electricidad, entonces para estos sectores se necesitan combustibles”, puntualizó.

