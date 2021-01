HISTORIA: El Covid-19 alejó a enfermera de su familia en Teziutlán

Por Roberto Castillo

Antes de la pandemia Covid-19, las y los enfermeros desarrollaban sus actividades con normalidad, sin embargo, en el último año tuvieron que cambiar hábitos y se distanciaron de sus familias para evitar contagios.

Tal es el caso de Karen, quien cuenta con seis años de carrera profesional, que relató a Oro Noticias lo difícil que ha sido dejar por tiempo indefinido a sus parientes radicados en Teziutlán.

La enfermera ha pasado por momentos difíciles al laborar en áreas como hospitalización, neonatología, incluso como jefa de enfermeras, ya que requiere fortaleza emocional para ver a familiares llorar por sus pacientes fallecidos.

Desde el año pasado, Karen labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en una clínica que atiende a pacientes con problemas respiratorios.

Su labor es verificar si los pacientes pudieran tener Covid-19 o sólo infecciones respiratorias, dependiendo de la conclusión se les canaliza a hospital, les aplican la prueba o se les manda a casa con monitoreo las 24 horas.

Diariamente, ella y sus compañeros se ven angustiados por el gran número de pacientes que permanecen en espera para recibir los resultados de la prueba.

No obstante, mantienen una actitud proactiva para platicar con familiares, facilitar videollamadas o llamadas telefónicas a quienes no necesitan respirador artificial; además de que no olvidan su compromiso profesional.

En Puebla hay 12 mil 438 enfermeras, pero existe un déficit ya que se requieren 3.5 por cama censable en cada unidad hospitalaria, así lo indicó Faviola Camacho Ortega, coordinadora académica de la carrera de enfermería abierta de la UPAEP.

La Organización Mundial de la Salud denominó al 2020 como el año de la enfermería por destacar con la llegada del coronavirus; en Oro Noticias se reconoce la labor en el día de la enfermera y enfermero.

Te recomendamos