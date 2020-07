Hombre compra todos los algodones de azúcar a viejito bajo la lluvia

A través de redes sociales se viralizó el momento en que un hombre bajó de su camioneta para comprar todos los algodones de azúcar que un abuelito en pleno día lluvioso en Villahermosa, Tabasco.

La pandemia por Covid-19 ha golpeado los bolsillos de muchos mexicanos quienes han tenido que salir a las calles a vender sus productos para ganar unos pesos y poder sobrevivir.

En el breve video se observa, el momento en que el abuelito va quitando los algodones del palo en el que los encaja para entregarlos al sujeto, éste último, quien lleva cubrebocas, coloca los productos dentro de su vehículo.

Para apoyar a un señor de la tercera edad, un mexicano de Villahermosa, Tabasco, donde le compró toda su mercancía para que se fuera a casa con las manos llenas 🥺 pic.twitter.com/ABxUlKAS9z — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) June 30, 2020

No cabe duda que la bondad de los mexicanos no tiene límites y es que el hombre contestó en redes sociales que no lo hizo con el afán de presumir sino para darle una lección de vida a su hija, pues “siempre que podamos, hay que ayudar”.

Te recomendamos

Con información de La Romántica 929