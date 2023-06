Hombre es ejecutado en la entrada de su casa en Palmar de Bravo

Un hombre fue ejecutado a balazos por unos sujetos cuando bajaba de su camioneta para ingresar a su casa, en el municipio de Palmar de Bravo que forma parte del Triángulo Rojo.



Según los reportes, la víctima, de unos 35 años de edad, circulaba a bordo de su unidad por la junta auxiliar La Encrucijada.



Tras llegar a su casa, disminuyó la velocidad y se detuvo para estacionarse. Cuando el hombre descendía para ingresar, unos sujetos abrieron fuego en su contra en diversas ocasiones y posteriormente escaparon.



Vecinos que escucharon las detonaciones marcaron al 911, lo cual movilizó a paramédicos y los policías municipales. A su llegada, los rescatistas revisaron al hombre e indicaron que no tenía en signos vitales.



Por su parte, los uniformados resguardaron la zona, donde no localizaron a los presuntos responsables. En el lugar, las autoridades ministeriales realizaron el levantamiento de cadáver de la víctima, de quien no se proporcionó su identidad.



Posteriormente, llevaron el cuerpo al anfiteatro y abrieron una carpeta de investigación para determinar el móvil de la ejecución.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal