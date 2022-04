Hombre estafa a abuelita y se compra 11 guitarras eléctricas

Mystery Shiloh Demarest, un hombre de 49 años originario de Florida, estafó a una abuelita para comprarse 11 guitarras eléctricas.

De acuerdo con medios locales, este sujeto se mudó en mayo de 2019 a la casa de la señora de la tercera edad con la intención de ayudarla.

Asimismo, el masculino prometió apoyarla con las tareas del hogar y a cuidar a su esposo enfermo.

Sin embargo, cuando la señora le dio su tarjeta bancaria para que la usará en el supermercado, el sujeto se aprovechó.

Al notar que llegaron varios paquetes para Demarest, la anciana lo interrogó y el respondió que su novia era la responsable.

Wanted: Mystery Shiloh Demarest, who moved into a 78-year-old DeLand woman’s home to help care for her ailing husband, is facing fraud and theft charges after he used her bank card to buy close to $17K in guitars & music equipment. https://t.co/oAuydKmDvF pic.twitter.com/8OgR2x5Rb9