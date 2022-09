Hombre muere de congestión etílica en San Sebastián de Aparicio

De una presunta congestión etílica perdió la vida un hombre sobre una zona de pasto, en la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio de la ciudad de Puebla.



Por lo anterior, los policías municipales se movilizaron esta tarde a un costado del antiguo camino a San Aparicio, a la altura de la colonia Fuentes de Aparicio.



A su llegada, acordonaron la zona, donde hasta el momento no ha ahúso ningún familiar de la víctima, de unos 35 años de edad.



En caso de que no acudan, los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevarán el cuerpo al anfiteatro únicamente para su resguardo debido a que no le practicarían la necropsia de ley por no tratarse de un deceso violento.



Si ninguna persona lo reclama, las autoridades ministeriales lo sepultarían dentro de las próximas 72 horas en la fosa común.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos