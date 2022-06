Hombre rescata gato en la calle y termina por adoptar a 13 (Video)

Recientemente en Instagram se viralizó un video en el que se observa como un hombre rescató a un gato de ser atropellado en la autopista, pero terminó por adoptar a toda una familia de mininos.

En la grabación se observa como este hombre decide bajar de su auto al percatarse que un gatito maullaba, por lo que decidió agarrarlo y llevarlo para su casa.

Sin embargo, este peludo amigo no era el único que se encontraba en situación de calle ya que unos segundos después salió toda una familia de gatos quienes se acurrucaron en las piernas del señor.

“Dejé mi trabajo para ir al campo. Pasó un gato bebé que sabía que no pasaría la noche y mi esposa ha estado queriendo un gato para la granja; Pensé que me detendría y lo rescataría; lo agarre para obtener un videíto y me emboscó una multitud. ‎‎¿Alguien quiere un gatito a buen precio? ¡Te haré un trato!”, escribió el hombre en su cuenta de Instagram.

El video se hizo viral en la red social, pues logró juntar más de 160 mil 293 “me gusta” y llegó a juntar más de 1 millón de visualizaciones.

Debajo de la publicación se puede leer más de 5 mil 900 comentarios en los que piden informes sobre estos gatitos y aplauden el noble gesto del joven por encontrarles un nuevo hogar a estos animalitos.

