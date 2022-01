Hombres armados secuestran a una joven en el Pico de Orizaba

Mientras descendía del Pico de Orizaba con su novio a bordo de una cuatrimoto, una niña originaria de Veracruz fue plagiada por tres sujetos con escopetas.



Posteriormente, huyeron a bordo de una camioneta pick up blanca, a la altura de Santa Cruz Texmalaquilla del municipio de Atzitzintla.



Aunque montaron un operativo, no lograron localizar a los sujetos, quienes no le han pedido rescate hasta el momento a los familiares de Karen Paola Gallardo, de 14 años de edad, quien es de estatura baja, ojos verdes y es originaria de Mariano Escobedo, Veracruz.



El novio de la niña les dijo a los uniformados que llevaba puesto pantalón de mezclilla, chamarra rosa y tenis color melón.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Pérez Leal

Te recomendamos