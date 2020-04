Home office nueva forma de trabajo tras COVID-19

Por Itzeli Zamora

La estrategia de realizar “home office” para continuar con las actividades de las empresas ante la pandemia del COVID-19 podría extenderse y ser una nueva forma de trabajo, debido a que el 70 por ciento de los locales en Puebla que están bajo arrendamiento buscará negociar el pago de renta para sobrellevar la desaceleración económica que se presentará en los próximos 3 meses.

En entrevista para Oro Noticias, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), María Rivera Castillo consideró que el sector inmobiliario está presentando complicaciones por la pandemia del COVID- 19, y aquellas empresas que no logren superar esta crisis y, en el peor de los casos, terminen en bancarrota podrían optar por este esquema de trabajo.

“Muchos no están pagando las rentas, tienen que negociarlo con los administradores, puesto que sus inquilinos no pueden cubrir el precio de la renta en este momento. Un 70 por ciento que están en locales comerciales y un 60% en rentas habitacionales no pueden cubrir la renta mensual”, comentó.

Al respecto la coordinadora de la Licenciatura en Economía y Finanzas, Mar Estrada Jiménez consideró que esta crisis será temporal por lo que no sería viable que las empresas mantengan el sistema de trabajar en casa y buscarían establecer su negocio bajo la renta de un local.

“No sería lo más conveniente para las empresas, tendrán que rentar inmuebles y seguir su funcionamiento normal, considero que esto es una situación temporal, salvo que algunos quedarán en una situación muy complicada recurrirán a esta forma de actividad”

