Horas de tensión en VW; empresa y sindicato aún sin acuerdo salarial

Por Itzeli Zamora

Este lunes será clave en las negociaciones de VW México, toda vez que el emplazamiento a huelga vence el 18 de agosto a las 11 horas.

El sindicato no ha modificado su solicitud de incremento salarial de 12% y la empresa mantiene su postura de cero aumentos, debido a la crisis sanitaria que afectó los planes económicos de este año.

El líder sindical de la armadora, José Juan Hernández López informó que continúan las negociaciones en la Ciudad de México y sin dar mayores detalles dijo:

“Todavía no tenemos nada pero vamos bien, estamos platicando, dialogando, analizando los pliegos petitorios, no podría dar detalles porque aún no los tenemos”, señaló.

Por su parte, la Coparmex Puebla hizo un llamado al sindicato independiente para alcanzar un acuerdo en beneficio de más de 7 mil técnicos sindicalizados.

Recordó que la empresa no realizó ningún despido durante los meses más críticos de la pandemia, y una huelga afectaría todavía más la recuperación económica de la cadena de producción.

