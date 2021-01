Hospitales privados rechazan pacientes Covid-19, denuncia Barbosa

Por Vera Fernández

El Gobierno del Estado no dudará en tomar el control de los hospitales privados de Puebla, pues los nosocomios se niegan a seguir atendiendo a sus pacientes y los envían a los servicios de salud públicos por falta de pago.

Así lo advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien exhortó a los hospitales particulares a mostrar solidaridad, humanidad y responsabilidad social ante la crisis de salud por la que atraviesa la entidad.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario reprobó que las instituciones de salud privadas se nieguen a atender a las personas contagiadas de Covid-19, debido a que no tienen posibilidades para liquidar los servicios que requieren.

En ese sentido, señaló que algunos de los pacientes que fueron internados en hospitales particulares, han sido enviados a nosocomios de la Secretaría de Salud estatal, por lo que aseveró que no le faltará voluntad para intervenirlos.

“No me va a faltar ni voluntad ni decisión llegado el momento para intervenir a los hospitales privados, se los advierto. Así que no empiecen a jugar de que ya no, ya no, váyanse porque no pueden pagar. No, se acabó esto, estamos en un estado de emergencia”, aseveró.

Asimismo, Barbosa Huerta aseguró que los hospitales privados, las farmacéuticas y los laboratorios han sido los mayores beneficiados con la emergencia sanitaria de Covid-19, por lo que hizo un llamado a tener responsabilidad y solidaridad.

Te recomendamos