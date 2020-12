Hoy, último día para Pago Anticipado Predial

Por Itzeli Zamora

En el último día para obtener los beneficios y descuentos del Pago Anticipado de Predial y Servicio de Limpia 2021, se registraron largas filas en las oficinas municipales de avenida Reforma 126 y en el ex Acuario.

Algunos poblanos aprovecharon los descuentos del 10% a contribuyentes cumplidos, 100% condición de multas y 60% sobre recargos.

También podrá realizar el pago del Predial 2021 en línea en la siguiente página: https://t.co/952yhOK0pF

También podrá acudir hasta las 15:00 horas en las oficinas ubicadas en:

📍3 Pte. No. 116.

📍4 Norte No. 604.

📍Prolongación Reforma No. 3308

📍Panteón Municipal

📍Rancho Colorado

📍CIS

📍Delegaciones Mayorazgo y Amalucan

📍Mercado de Pescados y Mariscos

📍Centro de Atención Municipal 4pte y 11 Norte.

