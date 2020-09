Huepa realizó manejo ilegal de Polideportivo de Tlaxcalancingo, acusa Karina Pérez

Por Itzeli Zamora

La presidenta de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, denunció irregularidades en la adquisición de los predios del actual Polideportivo de Tlaxcalancingo, pues acusó que el ex alcalde Miguel Ángel Huepa simuló la entrega al gobierno morenovallista.

Aseguró que presentará las irregularidades que se han ejercido durante las dos administraciones anteriores que permitieron el desvió de recursos públicos y fueron omisos sobre la situación del predio denominado Tocala, al acusar que durante la entrega- recepción de la administración a cargo del ex edil Leoncio Paisano no se constató sobre las irregularidades y tampoco inició ninguna investigación.

“Voy a informar lo que no tuvo la capacidad de realizar dos administraciones que me antecedieron, eso es lo que le respondo cuando cuestionan y se meten en tintes políticos electorales y partidistas. Informaré lo que ellos no tuvieron la capacidad de hacer, porque no implementaron la honestidad como mecanismo de trabajo”, aseveró.

Señaló que la Contraloría Municipal iniciará investigaciones y denunciará por omisiones a ambas administraciones para fincar responsabilidades administrativas por violentar la Ley Orgánica Municipal sobre la posesión del predio, ya que ni el Ayuntamiento ni el Cabildo aprobaron el proceso, por lo que carece de legalidad.

Además, Dulce María del Carmen Techachal, titular de la Contraloría Municipal de San Andrés Cholula, señaló que de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades podrían ser acreedores a una sanción económica y administrativa como la inhabilitación de hasta 10 años.

Agregó que el pasado 28 de agosto presentó un escrito para que el Gobierno del Estado done las instalaciones del predio en beneficio de los ciudadanos, ya que aseguró que no buscan la persecución de los ex funcionarios sino realizar justicia ciudadana.

Cabe destacar no se cumplió un acuerdo firmado en 2012 por los habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo y el edil en turno, Miguel Ángel Huepa Pérez, para no utilizar el predio denominado Tocala para la construcción de un complejo deportivo.

Te recomendamos