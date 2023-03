Humberto Zurita reacciona en vivo a la muerte de Rebecca Jones

El actor Humberto Zurita se enteró, en plena entrevista, de la muerte de Rebecca Jones, con quien tuvo un romance en la década de 1980, antes de que Rebecca iniciara una relación con Alejandro Camacho y Humberto con Christian Bach.

Zurita se enteró de la partida de Jones en una entrevista concedida, por medio de una llamada telefónica, al presentador de ‘Radio Fórmula’, Javier Poza.

Te puede interesar: Gisele Bündchen revela el motivo de su separación de Tom Brady

“¡Ay no me digas eso!, ¡ay no! … ay no, qué te puedo decir, lo siento muchisisísimo”, dijo sorprendido ante la pregunta sobre su sentir por el deceso de la afamada actriz.

“Lo último que supe es que estaba muy enferma, que había recaído. La verdad me toma muy de sorpresa y me da muchísima pena”, expresó impactado.

Humberto le mandó sus condolencias a su amigo, Alejandro Camacho y también a Max, único hijo de Rebecca.

“Era una gran mujer, una gran madre, esposa de un gran amigo mío que es Alejandro, o exesposa; lo siento muchísimo, le mando un abrazo fuerte a Alejandro, a su hijo, a toda su familia”, dijo conmovido.

Humberto reconoció que Jones no se dejó vencer por el cáncer. “Es una enfermedad que se ha llevado a tantas personas cercanas a mí, que es increíble que lo haya sobrepasado y finalmente pues que haya perdido esa batalla”, dijo.

Zurita recordó que fueron pareja aunque no quiso dar detalles de esa relación, por respeto a la familia de Jones.

“Trabajamos juntos mucho tiempo y fuimos pareja, la voy a recordar con mucho cariño, como una mujer muy intensa en todo lo que hacía, muy apasionada por lo que hacía”, compartió.

Por Redacción

Editor: Juan Pablo Fernández

Te recomendamos