El actor mexicano Ignacio López Tarso cumple 97 años en compañía de su familia, con quienes se quedará en casa para comer y platicar con ellos.

“Tengo unos ánimos enormes y un gran gusto por la vida, me encanta mi vida, me siento muy contento cada que despierto en mi cama y vivo un día más”, declaró en entrevista con Milenio.

Con 74 años como actor, López Tarso reconoce que ha trabajado toda su vida y ha hecho teatro y cine además de compartir el escenario con grandes estrellas como María Félix o Dolores del Río hasta Emilio El Indio Fernández, Roberto Gavaldón y Luis Buñuel.

Este 2022, fue convocado a la retrospectiva que se realiza en Hollywood de la obra de Roberto Gavaldón. “Recibí la invitación pero no tengo visa, trataron de ayudarme en el consulado mexicano en Los Ángeles pero no se dieron las cosas, me quedo con la emoción de saber que allá se proyectarán Macario, La rosa blanca y Días de otoño”, aseguró.

El actor continúa su trabajo con puestas en escena virtuales desde donde ha podido continuar en contacto con su público, aunque anhela regresar a la presencialidad de los escenarios.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

