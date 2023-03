Ignacio Mier llama a promover aspiraciones sin violar la ley

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, hizo un llamado para que los interesados en participar en el proceso electoral de 2024, promuevan sus aspiraciones sin incurrir en violaciones a la ley.

En conferencia de prensa desde el municipio de Xicotepec de Juárez, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro advirtió que presidentes de juntas auxiliares estarían siendo condicionados para apoyar a ciertos funcionarios públicos con aspiraciones.

Sin mencionar nombres, señaló que son varios los municipios del estado donde los alcaldes presionan a sus ediles auxiliares y trabajadores para respaldar proyectos políticos a través de amenazas, prácticas que condenó y –dijo– deben ser desterradas.

En ese sentido, el diputado federal consideró válido que aquellos perfiles con interés en contender en las próximas elecciones, se promuevan abiertamente sin hipocresías ni simulaciones, pero en todo momento bajo el marco de la legalidad.

Por lo anterior, hizo un llamado para que los aspirantes que ostentan algún cargo público actualmente se abstengan de utilizar las estructuras de gobierno, personal de las dependencias y recursos públicos para promoción personalizada.

“Otro tema es no violentar la ley, no desviar recursos públicos, no utilizar las estructuras de gobierno, a funcionarios de gobierno y el presupuesto del gobierno para promoción personal; menos andar presionando autoridades municipales”, comentó este domingo.

Mier Velazco subrayó que será entre los meses de enero y febrero de 2024 cuando inicie el proceso para elegir al candidato o candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de Puebla, a través de una encuesta interna.

Bajo ese entendido, consideró un “método de promoción y desesperación” las encuestas que se han publicado en las últimas semanas para medir el posicionamiento de los aspirantes al gobierno estatal, pues –dijo– las cifras reales se conocerán más adelante.

El legislador insistió en ser el perfil idóneo para encabezar la Cuarta Transformación en la entidad poblana ya que cuenta con mayor respaldo ciudadano, por encima del senador Alejandro Armenta Mier y del secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez.

Por Vera Fernández

Editora: Brenda Balderas

