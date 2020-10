Declara Senado improcedente consulta sobre el Ingreso Básico Universal

Por Redacción

El Senado de la República declaró improcedente la consulta impulsada por un grupo plural de legisladores a fin de llevar a cabo una consulta popular sobre el Ingreso Básico Universal.

Con 61 votos a favor, 28 en contra y una abstención, la Cámara Alta rechazó la petición de consulta para otorgar un apoyo económico a los trabajadores afectados por crisis como la generada por la pandemia de Covid-19, por tratarse de una materia que no puede ser objeto de este ejercicio.

Durante la discusión, senadores del PAN y PRI llamaron a Morena a no tenerle miedo al pueblo y permitirle que decida sobre un tema trascendente, como lo hizo con la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

El senador por el PAN, Damián Zepeda Vidales, advirtió que Morena no quiere apoyar a los mexicanos que enfrentan una situación difícil en medio de la pandemia de Covid-19 y aseguró que la consulta no puede considerarse inconstitucional ya que no habla de gasto.

De igual forma, la senadora por el PRI, Nuvia Mayorga, acusó a Morena de dar la espalda a los mexicanos que se han visto afectados por la pandemia y sólo velar por intereses particulares.

Con información de MVS