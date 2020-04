INAH inspecciona daños que dejó réplica de capilla sixtina en atrio de Catedral

Por Alejandra Olivera

Ambrosio Guzmán Álvarez, director del Centro INAH Puebla, confirmó que se realiza una inspección en el atrio de la Catedral de Puebla para determinar si habrá que restaurar las lajas y escalinatas de acceso que habrían sido dañadas por la instalación de la réplica de la Capilla Sixtina.

Aunque, comentó que los trabajos de los peritos son supervisados por personal del INAH, indicó que dicho diagnóstico lo ejecutan peritos de una empresa privada –de la que no precisó el nombre—que fue contratada por los responsables del montaje de la pieza museística que permaneció abierta al público del 30 de noviembre 2019 al 9 de febrero, aunque fue hasta el 30 de marzo cuando se retiraron todas sus piezas del atrio.

En entrevista para Oro Noticias, Guzmán Álvarez consideró que seguramente tendrán daños las lajas y escalinatas, pues señaló que el material que colocaron no era suficiente para mitigar el impacto del peso de una grúa y demás maquinaria que ingresó al atrio, así como de la estructura de la réplica traída a Puebla cuya instalación significó un gasto de 16 millones de pesos.

Explicó que los trabajos consisten en verificar todo el piso de laja del atrio de la Catedral de Puebla para determinar qué piezas habrá que reponer y cuáles podrían ser restauradas, lo cual se hará con recursos provenientes de un seguro contratado por los responsables de la obra.

Foto Agencia Esimagen

No obstante, dijo que no se tiene una fecha precisa para la conclusión del diagnóstico, además que los peritos no le han reportado el avance del mismo.

“Claro que (las lajas) tienen un valor histórico pero hay que esperar a saber si se tienen que reponer o iniciar un proyecto de restauración de los daños que se causaron con la presencia de la Capilla Sixtina”, expresó.

