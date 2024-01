INAH insta no visitar zonas arqueológicas de Chiapas por violencia

Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instó a evitar las visitas a ciudades monumentales mayas como Bonampak y Yaxchilán debido a la violencia en Chiapas.

Aunque aclaró que estos sitios no están cerrados, señaló que, debido a problemas de seguridad, se recomienda no visitarlos.

“Por diversos problemas de organización y de índole social, y también relacionado de la presencia de grupos disruptivos, ahorita no están brindando ese servicio y por eso en el INAH sugerimos que no vayan, para no tener una desafortunada experiencia”, dijo el director del INAH.

Prieto mencionó la situación en Frontera Corozal, desde donde solían salir las lanchas hacia Bonampak, explicando que problemas de organización, aspectos sociales y la presencia de grupos disruptivos han afectado los servicios.

“Algunas no están abiertas, o algunos, como el caso de Yaxchilán, podrían estar abiertas, pero simplemente no hay accesibilidad“, señaló Diego Prieto.

A pesar de la presencia del INAH en las zonas, admitió que el acceso público está limitado, por lo que cada grupo turístico que decida visitar estas zonas deberá considerar diversos factores de seguridad pública.

“Ya que los tours operadores analicen o planteen como situaciones vinculadas a la seguridad pública, qué bueno que lo planteen para que se mejore la seguridad, pero sin echarnos la culpa”, señaló Diego Prieto.

Por Redacción

Editor: Carlos Jurado

