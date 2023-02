Inauguran accesos y entregan apoyos en Texmelucan

En compañía del Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón inauguró el distribuidor del Boulevard Xicoténcatl y de la Carretera Internacional; además de realizar la entrega de apoyos Estatales.

La Presidenta Norma Layón agradeció al Gobernador su segunda visita al municipio en menos de 3 meses y el apoyo que se ha recibido por parte del Gobierno Estatal, a través de los programas sociales implementados en la entidad.

“Para los Texmeluquenses es muy importante saber que tenemos un Gobernador que entiende a los municipios, que voltea a vernos y que trabaja de la mano con nosotros”, indicó la alcaldesa.

Mencionó que “Los Texmeluquenses somos gente de mucho trabajo y estamos acostumbrados a llegar a nuestras metas, esta no es la excepción, desde que soy Presidenta Municipal me he trazado metas y cada una de ellas las hemos cumplido”.

La alcaldesa de Texmelucan informó al Gobernador Sergio Salomón, que se ha tenido una recaudación histórica en la entidad, por lo que atendiendo a la recomendación que hizo en su primera visita, se tiene un presupuesto que asciende al 40% para seguridad pública. “Ya estamos en el proceso para adquirir 10 patrullas nuevas, tenemos comprometidos más de 2 millones de pesos para armamento en una compra consolidada con el Gobierno del Estado, tenemos presupuestados más de 4 millones de pesos para más cámaras de videovigilancia” concluyó.

En el uso de la palabra, el Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dijo que, “Hoy hay Gobiernos comprometidos, los Gobiernos de la cuarta transformación, sin duda, hoy buscan tener cercanía con ustedes, ganarse el respeto con trabajo, tratándolos con dignidad y el respeto que merecen, siempre buscando que el dinero del pueblo se invierta en el pueblo “.

Agradeció la hospitalidad de la Presidenta Municipal Norma Layón e informó que previamente se habían reunido para llevar a cabo una mesa de trabajo en materia de seguridad que permite seguir avanzando en la paz y tranquilidad de todo el estado.

En su intervención, el Secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta destacó que “Estamos ante un cambio de régimen que era muy necesario y debemos de mantenernos en esa ruta, por eso la Presidenta Municipal Norma Layón, está comprometida también con todas y todos ustedes implementando los principios de la cuarta transformación aquí en San Martín Texmelucan” afirmó.

La Diputada Local por el Distrito 7, Guadalupe Yamak Taja agradeció la continuidad del Gobernador Sergio Salomón con los proyectos para alcanzar los resultados y reconoció la labor de la Norma Layón en su trabajo para seguir haciendo la historia y futuro que las y los texmeluquenses merecen.

Durante el evento, el Gobierno del Estado entregó títulos de propiedad, 10,800 litros de leche, 270 tarjetas a derechohabientes del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y 200 del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Al finalizar el acto protocolario se llevó a cabo el corte de listón y develación de placa en las vialidades del municipio, dando por inauguradas la entrada de la Carretera Internacional y la del Distribuidor del Boulevard Xicoténcatl, pavimentadas con concreto hidráulico, siendo estas una inversión con recursos propios del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan.

