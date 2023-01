Inauguran exposición “Atentar desde los códigos” en Tec de Monterrey

Con la idea de adoptar una postura crítica de exposición y de explorar formas de habitar los espacios de representación, el Museo Urbano Interactivo (MUI) del Tec de Monterrey inauguró la exposición Atentar desde los códigos.

Malintzin Cortés, Iván Abreu, Rocío Cerón y Said Dokins son los artistas que atentan desde los códigos, la acción y el pensamiento crítico al modificar la museografía.

“La exposición busca transitar hacia nuevos discursos y nuevas narrativas, al trazar un ejercicio crítico con los artistas, en cocreación con estudiantes y profesores del Tec de campus Puebla y Querétaro” compartió Victorino Morales Dávila, director del MUI.

Con la exposición Atentar desde los códigos, el MUI inicia la temporada expositiva 2023, enmarcada en el Programa Nacional de Residencias Artísticas, de la Iniciativa Estratégica 2025 Artes y Cultura del Tec.

Patrimonialización de los bienes

Atentar desde los códigos explora tensiones y conflictos que surgen a partir de los discursos y ejercicios de patrimonialización sobre los bienes socioculturales.

“Este ejercicio es una acción que asigna valores simbólicos y económicos a aspectos materiales e inmateriales de la cultura, que altera prácticas y significaciones reales, al producir falsos imaginarios” explica Juan Carlos Montes Rodríguez, curador del MUI.

Memoria, especulación, identidad digital y escrituras biológicas son aspectos que quienes visiten el MUI podrán observar.

Escrituras biológicas

Said Dokins, artista interesado en el desplazamiento del signo lingüístico, afirma que las personas no dan importancia a su cotidianidad, al menos no de manera consciente.

“Al ir por la calle rumbo al trabajo es un momento fugaz, pero ahí suceden cosas. Tenemos un cuerpo con seres viviendo en él; en esos recorridos vamos dejando estos bichos y vamos recogiendo otros. En pandemia eso fue súper patente” explica Dokins.

El proyecto de Dokins está basado en la bio-escritura, el cual propone el cultivo de microorganismos, para después llevarlos como una pieza artística.

“¿Cómo cultivamos estos bichos?, pues a través de cultivar esos momentos de contacto que uno tiene durante su cotidiano, en un medio de cultivo biológico en donde estos bichos que nosotros transportamos crecen en el tiempo que durará la exposición”.

Dokins creará a partir de caligrafía y escritura, libros que serán observados a través de un petri, en el que se desarrollará una tinta biológica hecha a partir de las bacterias.

Este proyecto inició en el laboratorio de bioingeniería del Tec de Monterrey campus Querétaro, acompañado por las doctoras Aurea Ramírez, especialista en Genómica y Carmen González, especialista en Microbiología.

Devenir impermanencia

La arquitecta Malintzin Cortés presenta nuevas formas de realizar obras con un lenguaje generativo, al comenzar a representar la arquitectura con el uso de la tecnología.

Malintzin recalca que su inspiración proviene de la arquitectura moderna, en la que cuestiona si el patrimonio debe conservarse como un monumento histórico, o si debe estar en constante sustitución.

“Al tratarse de arte con tecnología, hablamos de un mundo muy de hombres, sin embargo también están descubriendo que realmente las mujeres tenemos una voz igual que la de ellos” comenta Córtes.

Malintzi invita a las mujeres a buscar un círculo, también de mujeres, que las inspire a crecer, porque a pesar de los avances tecnológicos, aún existen tabúes en la sociedad.

Speculari

La poeta Rocío Cerón retoma el concepto del alfabeto, abarcando la construcción de un lenguaje que nos permite especular sobre cómo sería el futuro en el futuro.

Su obra muestra diferentes vestigios con la idea de que el futuro siempre está anclado al pasado y al presente, de forma que los tiempos cuentan quienes somos.

Speculari es una construcción a través de frases; sus obras se componen a manera de partitura, al introducirse en piezas transmediales, para lograr el cuestionamiento sobre qué es real y qué no es real.

“Es la primera vez que paso el poema hacia la tridimensionalidad, eso fue un reto para mi porque me obligó a preguntarme si el poema también es materia” explica Cerón.

Esta obra enlaza tres grandes conceptos, el tiempo , el espacio y la memoria, y busca una introspección hacia la realidad inmediata en el futuro, para llegar a la especulación.

Cripto Arte

“ El arte ha cambiado mucho en los últimos 100 años y esto ha sufrido un cambio más radical con todo el proceso tecnológico, haciendo que el arte participe con recursos digitales y tecnológicos complejos” comenta el artista Iván Abreu.

Iván se centra en una obra de gran formato, en donde a través de un código QR, las y los asistentes formarán parte de la obra y el público podrá reflejarse en la sala del museo.

Abreu se define como un artista interdisciplinario y sostiene que la aproximación al arte no se basa solo en el soporte, sino en la experiencia del artista, en ser un artista curioso y que corre riesgos.

Por otra parte Abreu afirma que el MUI cumple con su rol, puesto que es un lugar para dialogar que sirve para que nuevas generaciones se reconecten con cosas que igual han perdido, aunque con un diálogo contemporáneo.

Con esta exposición el MUI confirma su misión como espacio destinado a potencializar la labor académica, científica y cultural de la comunidad, y contribuir a su reconocimiento, posicionamiento e impacto.

La exposición está abierta al público en general, que podrá visitar del viernes 26 de enero a finales de mayo del 2023.

El Museo Urbano Interactivo del Tec de Monterrey está ubicado en Calle 4 Norte #5, en el Centro Histórico de Puebla, de lunes a sábado de 10:00 a 19:00 horas y domingos de 10:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

