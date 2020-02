Incendia camioneta de presuntos homicidas de joven en Tehuacán

Por Patricia Flores

El asesinato de un jugador de fútbol derivó en la quema de una camioneta y un fuerte dispositivo de seguridad en Casa de Justicia de Tehuacán, ante el riesgo de que familiares y amigos ingresaran para exigir justicia para el finado, éstos últimos señalaron que las autoridades no actuaron prontamente.

El joven asesinado respondió al nombre de Cristian “N”, de 20 años de edad, y jugaba un partido de fútbol la noche del lunes en las canchas de la Colonia Niños Héroes, en algún momento del partido él y otro jugador de nombre, Jordi, fueron expulsados, fue éste último el que no quedó conforme y llamó a su padre y hermano, quienes llegaron al lugar.

El hombre mayor, responde al nombre de Bernardino, y es guardia de seguridad, su otro hijo es, Ángel “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Tehuacán, el primero portaba un arma punzocortante, mientras que el segundo llevaba una pistola, Bernardino apuñaló a Cristian cerca del corazón, de acuerdo a los testigos.

Tras lo ocurrido Ángel apuntó contra los asistentes, de modo que dio tiempo a su hermano y padre de salir del lugar, se dieron a la fuga en una camioneta Jeep, mientras el herido fue trasladado por medios propios al Hospital de la Cruz Roja, donde más tarde perdió la vida, en tanto sus amigos siguieron a sus agresores.

Los ubicaron en una casa del Poblado El Riego, cerca de la 22 Sur, donde hicieron guardia todo el día martes 25 de febrero, la Policía Municipal les informó que no podían intervenir porque ya no había flagrancia, y al acudir con elementos de la Policía Ministerial les informaron que no tenían gasolina y les dieron a entender que necesitaban dinero para moverse.

El sitio fue acordonado, en tanto llegaban las órdenes de aprehensión, -que no llegaron-, con el correr de las horas los familiares y amigos se empezaron a desesperar, y acusaron que a policía estaba tratando de cubrir al elemento involucrado, aunque el Ayuntamiento negó esa versión.

Fue alrededor de las ocho de la noche cuando una unidad municipal sacó a los acusados del domicilio, por lo que los ánimos se calentaron y los vecinos voltearon la camioneta de los supuestos agresores y la incendiaron, trataron de incendiar también la casa, aunque esto último no lo lograron. Luego se trasladaron a Casa de Justicia, donde exigieron que se giraran las órdenes de aprehensión y se hiciera el procedimiento correspondiente, lo que derivó en un fuerte dispositivo de seguridad en el sitio, los hombres fueron trasladados por elementos Estatales, municipales y ministeriales.

