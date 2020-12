Incendio de pastizal movilizó a bomberos en San Pedro Cholula

Por Roberto Castillo

Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula sofocaron un incendio de pastizal en un lote baldío ubicado en 15 Oriente entre Avenida Miguel Alemán y 3 Sur.

Pasadas las 13 horas, la columna de humo se visibilizó en el primer cuadro del municipio cholulteca lo que movilizó a los cuerpos de emergencia. Se informó que el incendio no causó heridos.

La SSC municipal recomendó a través de redes sociales no no tirar basura ni colillas de cigarros, además de no quemar desechos.

