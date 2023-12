Incendio en puesto causa sólo daños materiales en Izúcar

Solo daños materiales se reportaron tras el incendio que se registró la noche del miércoles en uno de los puestos de comerciantes, que el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros autorizó para colocarse junto al Mercado Revolución, en esa demarcación.

Con motivo de las fechas, la autoridad municipal autorizó que algunos comerciantes ocuparan la explanada junto al mercado, para vender del 1 de diciembre de este año, hasta el 7 de enero de 2024.

En uno de dichos puestos, donde había plástico, papel y madera, se registró un incendio que no pasó a mayores, pues una vez que los comerciantes avistaron la columna de humo, acudieron de inmediato a sofocar las llamas con cubetas de agua.

El puesto, afirman, no estaba ocupado y por ende, no se registraron lesionados y tampoco víctimas. Las pérdidas materiales también fueron menores y no se ha establecido que originó el incendio.

Por Ozair Viveros

Editora: Brenda Balderas

