Incierta definición de candidaturas genera problemas a proceso electoral: Barbosa

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta lamentó la “incierta” definición de candidaturas de presidentes municipales y diputados, pues dijo que ello da elementos de dificultad al desahogo del actual proceso electoral.

Cuestionado sobre la marcha de morenistas liderados por Gabriel Biestro Medilla, el mandatario señaló que ello es muestra de las “dificultades” de los partidos políticos en la definición de candidaturas.

Señaló que en la selección de candidaturas, los procedimientos no se cumplieron a cabalidad, pues incluso no están publicadas todas las listas de candidatos, por lo que la mayor parte no se ha registrado ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Por ello, consideró que “no se puede tratar a los militantes de cada partido de acuerdo a los intereses de los grupos (nacionales)”, pues aún está por establecerse la lista de diputado plurinominales y el intento de reparto de posiciones en la misma.

Lo anterior, dijo, no es más que un atropello a los que aspiraron de manera legítima a participar y ser considerados como candidatos, a quienes se les violaron los procedimientos y derechos electorales, por lo que advirtió un sinnúmero de impugnaciones ante los órganos electorales.

Al tiempo, resaltó que Puebla no es una “aldea” donde foráneos vengan y atropellen los derechos de los poblanos, por el contrario dijo que en la entidad hay dignidad y requiere justicia electoral.

“No podemos dejar de ver esto irregular que ha ocurrido y que lo siguen ejecutando (…) que se olviden esos que vinieron a pensar que Puebla era aldea, no, se equivocaron y el problema es que se los permitieron”, expresó.

