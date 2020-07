¡Increíble! Así descubrieron que su gato tenía doble vida

Una pareja de la localidad de Bridgend, en Gales, Reino Unido, ha recibido un mensaje con amenazas de secuestrar a su gato a raíz de que el animal habría frecuentado una casa ajena causando molestias a sus inquilinos.

El hecho sucedió el pasado viernes cuando Gandalf, un cruce entre un bengalí blanco y un azul ruso de cuatro años de edad, regresó a su casa tras estar ausente aproximadamente durante una hora.

Chris y su novia, los dueños del felino, descubrieron una nota escrita en varios papeles dentro de una bolsita de plástico adherida con cinta adhesiva al collar de su mascota.

“Por favor, mantengan a su gato dentro de su hogar. El gato viene casi a diario a mi casa, se lleva comida de la mesa, rasguña mi sofá, esparce pulgas por la vivienda”, escribió el remitente sin indicar su nombre.

Cat came home with 'extreme' hand-written threat tied on his collar https://t.co/4Cf9vvmDE1 via @MetroUK