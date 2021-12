INE erró al aplazar la revocación, afirma AMLO

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cometieron un error al aplazar la consulta de Revocación de Mandato, por lo que deben rectificar tras oponerse a un mandato constitucional, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo pienso que debe ser la Corte, el Poder Judicial, que resuelvan, no penalizar nada. Creo que (los consejeros del INE) cometieron un error y lo tendrían qué reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que sabe rectificar, no caer en la auto complacencia, no aferrarse”, declaró.

Y es que el INE acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, de una “persecución penal” en contra del organismo ante la polémica por la consulta de Revocación de Mandato.

El mandatario aseguró de deben dejarse atrás las denuncias interpuestas contra consejeros del INE para comenzar a organizar la consulta lo antes posible. Pues aseguró que se entregaron 10 millones de firmas a favor de la consulta.

“Tengo información y agradezco mucho porque a pesar de esos obstáculos y de la polémica, ya se reunieron diez millones de firmas, se sobrepasó lo que exige la ley, ahora les corresponde a los del INE revisar que sean auténticas y las que no lo sean desecharlas. Son muchísimas firmas, esto significa que la gente quiere participar”, argumentó.

Por Redacción

Foto: Captura de Pantalla

Editora: Brenda Balderas

