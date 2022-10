INE invita a concursar por plazas en OPLE de Puebla

El Instituto Nacional Electoral (INE) sometió a concurso público 162 plazas vacantes como parte de la Convocatoria 2022-2023 del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), de las cuales tres se encuentran disponibles en el Instituto Electoral del Estado de Puebla.



Se trata de una plaza para Jefa/Jefe de Departamento de lo Contencioso Electoral y dos para Técnica/Técnico de Organización Electoral, con unas percepciones brutas de $20, 831.78 y $14, 450.02, respectivamente.



Para el cargo de Jefa/Jefe de Departamento de lo Contencioso Electoral el nivel de estudios que se requiere es Licenciatura, preferentemente del área académica de Derecho, con 2 años de experiencia en los últimos 4 años.

En tanto para Técnica/Técnico de Organización Electoral el nivel de estudios que se requiere es Medio Superior, preferentemente de las áreas académicas Económico-Administrativas, con 1 año de experiencia en los últimos 10 años.



Además de cumplir con el grado de estudios requerido, los requisitos son muy comunes y sencillos: tener ciudadanía mexicana, estar en pleno goce de los derechos políticos y civiles, contar con credencial para votar con fotografía vigente, no tener antecedentes partidistas en los últimos tres años, o bien, no haber tenido una candidatura a puesto de elección popular en el mismo periodo, no estar inhabilitada para ejercer un cargo público, no tener antecedentes penales por una condena, excepto en caso de delito culposo; si ya fuiste personal del Servicio, no haber renunciado o haber sido destituido en el año anterior a la emisión de la Convocatoria, o separado por alguna de las causas señaladas en la Convocatoria.



Del 15 y hasta el próximo 22 de octubre, las y los interesados en ocupar estos espacios laborales y que cumplan con los requisitos, podrán realizar su registro y postulación en línea a través de la liga: https://concursopublico-spen.ine.mx; no existe ningún módulo presencial para realizar el registro y postulación, todo es por internet.



Después de que las personas aspirantes queden registradas y postuladas, en el periodo del 24 al 26 de octubre de 2022, deberán ingresar nuevamente al Subsistema del Concurso Público para realizar su confirmación de asistencia al Examen de conocimientos, que será el sábado 3 de diciembre.



Existen diversos medios de comunicación para obtener información y asesoría, por vía telefónica está disponible la línea tradicional de INETEL en el número 800 433 2000; además, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional ha dispuesto seis líneas telefónicas en el conmutador (55) 5628-4200, y las extensiones 372521, 373014, 373146, 373302, 373304, 373318.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

