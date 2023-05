INE limita las expresiones democráticas de Morena: Nacho Mier

Ante cientos de promotores del Instituto Mexicano de la Transformación de la Vida Pública, de la región de Tehuacán, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Nacho Mier, hizo un llamado a acelerar el paso para que en la primera semana de agosto se puedan concluir las asambleas programadas porque el Instituto Nacional Electoral adelantó que prohibiría este tipo de expresiones ciudadanas con el argumento de que se estarían violando los tiempos electorales.

“El INE debería de promover mayor participación, mayor discusión, democracia, pero la limita, porque los diputados del pasado aprobaron una ley para que la gente no participe, no se rebele, no manifieste su preferencia, porque eso les convenía, pero por eso nosotros nos hemos unido a este Instituto, porque somos rebeldes contra las injusticias”, relató Nacho Mier.

El también Presidente de la Junta de Coordinación Política, Nacho Mier, recordó que México vive en democracia por todos los hombres rebeldes que se declararon en contra de las injusticias “el padre de la patria Don Miguel Hidalgo, fue rebelde, y por eso logramos la independencia de nuestro país, y lo que nosotros estamos haciendo es rebelarnos contra las injusticias, contra la desigualdad y contra la violencia hacia las mujeres”.

De igual forma el legislador morenista tomó protesta a los Comités de Participación Ciudadana del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública de la región, para que a través de esta representación sigan recogiendo el sentir de los miles de poblanos y poblanas que quieren un mejor futuro para sus hijos y un mejor país en donde la igualdad de oportunidades sea una realidad.

“Vamos a fortalecer las actividades agrícolas y comerciales con proyectos productivos y que la gente de Tehuacán sepa que aquí hay gente buena que se preocupa por los problemas y que tiene esa esperanza que se puede vivir mejor; creemos que se puede construir desde hoy el futuro de Puebla” concluyó Nacho Mier.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal