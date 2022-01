INE no contabilizará todas las firmas para la revocación

El Instituto Nacional Electoral (INE) no terminará de contabilizar las firmas que fueron recabadas por militantes y simpatizantes de Morena para apoyar la consulta popular de Revocación de Mandato en Puebla, pese a las quejas de la dirigencia estatal del partido.



El presidente de la Junta Local del INE en el estado, Marcos Rodríguez del Castillo, señaló que las peticiones realizadas por el presidente provisional del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Aristóteles Belmont Cortés, no serán tomadas en cuenta por el organismo nacional.



Esto luego de que el líder morenista pidió a la autoridad electoral “hacer su chamba” para terminar de validar las rúbricas que se reunieron en la entidad poblana, pues aseguró que entregaron más de 500 mil firmas para proceder con la realización de la consulta.



Sin embargo, el consejero puntualizó que no continuarán con el conteo porque prefieren utilizar los recursos humanos y materiales en otras tareas que implica la organización del ejercicio democrático, mismo que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.



En ese sentido, subrayó que el INE permanece a la espera de que se les autorice un aumento presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno federal, ya que cuentan con recursos limitados para cumplir con la consulta.



Rodríguez del Castillo precisó que Puebla cerró con 96 mil 551 firmas de apoyo contabilizadas, cifra que representa el 69 por ciento de las de 139 mil 555 que se requerían para cumplir con el 3 por ciento del padrón nominal.



“El INE determina no continuar con la revisión de las firmas y los recursos que se usan para esto, se prefieren utilizar para el mismo ejercicio de la consulta de revocación de mandato. En Puebla se entregaron 96 mil 551 firmas de las 139 mil solicitadas”, comentó.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

