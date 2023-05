Infancias Trans: Nacho Mier, a favor; Armenta, hasta mayoría de edad

El reconocimiento de las infancias transgénero en la entidad poblana contrapusieron a los primos Alejandro Armenta Mier e Ignacio Mier Velazco al emitir su posicionamiiento sobre si el Congreso de Puebla tendría que acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que menores de edad puedan cambiar su identidad de género.

El primero en opinar fue el senador Alejandro Armenta Mier, quien admitió que se “metería en problemas”, sin embargo se pronunció en contra de reconocer a las infancias transgénero, al opinar que el cambio de identidad de género se haga hasta la mayoría de edad.

En conferencia de prensa, el presidente de la Mesa Directiva del Senado afirmó que respeta la diversidad y a la población LGBT, pues “tiene muchos amigos”, pero reiteró que hasta los 18 años una persona puede decidir si cambia de identidad de género.

“Hasta los 18 años pueden decidir, y si no pueden decidir, no puede ser motivado a ninguna acción que afecte su estado emocional su estado emocional respecto a su identidad”, expresó.

Armenta Mier dijo que “hay que ver el bosque” y no sólo irse por las “modas o circunstancias”, por lo que señaló que debe de respetarse a la niñez.

“Quien no respeta a las niñas, a los niños, quien no respeta a las plantas, no respeta a los animales, no tiene matria y no tiene patria“, agregó.

Una hora después, en la conferencia ofrecida por el diputado federal Mier Velazco la prensa cuestionó su posicionamiento, a lo que respondió que apoya lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Yo creo profundamente en el libre albedrío (…) lo que determinó la Suprema Corte es lo que yo creo que es lo que está legal, aun cuando pueda haber pensamientos distintos y no evadir la respuesta. yo avalo la determinación, como avalo el derecho que tienen de decidir sobre su cuerpo”, comentó.

En marzo de 2022, la SCJN invalidó la fracción del artículo 875 del Código Civil de Puebla tras las modificaciones de la Ley Agnes, al señalar que el no permitirles cambiar su identidad de género a las infancias era discriminación, ya que vulneraba el derecho a la igualdad.

En la Ley Agnes se establece que una persona puede cambiar su identidad de género en su acta de nacimiento en su mayoría de edad, lo cual la Corte declaró como inconstitucional y ordenó al legislativo poblano modificarlo.

Sin embargo, los diputados en Puebla no han aprobado los cambios para que las infancias puedan acceder a este derecho.

Grupos de activistas se han manifestado para que los diputados locales aprueben los cambios, al denunciar que al no hacerlo las infancias sufren discriminación y transfobia, lo cual los ha obligado a mudarse a estados como Jalisco en donde sí reconocen los cambios de identidad de género en los infantes.

E inclusive han protestado contra la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia del Partido Acción Nacional (PAN) por impulsar una ley que prohíbe el reconocimiento de las infancias trans, al castigar a quienes apoyen su cambio de identidad.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal